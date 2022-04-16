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В Японии сотни тысяч кур забьют из-за вспышки птичьего гриппа

На севере Японии в Хоккайдо около 520 тысяч кур забьют из-за вспышки птичьего гриппа

Фото: Pixabay

На севере Японии сотни тысяч кур забьют из-за вспышки птичьего гриппа, пишет ТАСС.

Сообщается, что вспышка была зафиксирована в префектуре Хоккайдо, на одной из птицеферм в японском городе Сираои. Чтобы не допустить распространения болезни, в ближайшее время в городе забьют около 520 тысяч кур. С осени 2021 года в стране уже было уничтожено более 500 тысяч этих птиц.

Ранее со вспышкой птичьего гриппа сталкивались Германия и Нидерланды. Министерство сельского хозяйство второй страны также приказывало забить 200 тысяч кур.

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Марина Совина
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