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Аналитики сравнили цены на курортах Турции и России и назвали бюджетный вариант

В OneTwoTrip назвали Сочи более бюджетным направлением для отдыха россиян, чем Анталья

Фото: Shutterstock

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip сравнили стоимость отдыха в Турции и России летом и назвали самый бюджетный вариант. Своими выводами они поделились с «Газетой.Ru».

Так, в период с 15 июля по 31 августа более выгодно россияне могут отдохнуть на курортах Краснодарского края: цена тура в Сочи составляет порядка 34 тысяч рублей на двоих. В сумму включен проезд в обе стороны на поезде и недельное проживание в трехзвездочном отеле. В Анталье провести отпуск на аналогичных условиях с перелетом из Москвы можно в среднем за 161,1 тысячи рублей.

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Также специалисты сервиса сообщили, что наибольшее количество поисковых запросов среди отечественных курортов пришлось на Сочи (78 процентов), Анапу (13,6 процента) и Новороссийск (5,9 процента). Среди турецких направлений лидерами по спросу у россиян стали Анталья (78,3 процента), Даламан (12,7 процента) и Измир (7 процентов).

Ранее сообщалось, что в Анталье почти закончились места для туристов — практически все отели курорта «встали на стоп» и недоступны для бронирования до конца июля. Крайне высокая загрузка гостиниц связана с празднованием Курбан-байрама в стране.

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Валентина Процкова
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