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На популярном курорте Турции почти закончились места для туристов

TourDom: в большинстве отелей Антальи практически закончились места до конца июля

Фото: Unsplash

В Анталье зафиксирована крайне высокая загрузка отелей — места в большинстве объектов размещения почти закончились до конца июля. Об этом пишет портал TourDom.

По словам турагентов, практически все гостиницы турецкого курорта «встали на стоп» и недоступны для бронирования до конца июля. При этом в наиболее популярных отелях все продано вплоть до сентября.

Отмечается, что высокая загрузка объектов размещения обусловлена не только ростом спроса российских туристов на поездки в Турцию, но и увеличением бронирований со стороны местных жителей, выезжающих на отдых в период Курбан-байрама.

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«Кроме того, мы (сотрудники туриндустрии — прим. "Ленты.ру") перебронировали на Турцию клиентов с Доминиканы, Кубы, с других туров, которые не состоялись в марте, апреле в связи с санкциями. Поэтому турпоток реально  большой», — добавила турагент Наталья Котельникова.

Среди оставшихся доступных для туристов вариантов — пятизвездочные отели Sherwood Suites Resort и Grand Park Lara. Приобрести недельный тур с проживанием в данных гостиницах с 29 июля можно за 170 и 187 тысяч рублей на двоих соответственно. Дороже обойдется семидневный отдых в гостиницах Delphin Diva Premiere — от 205 тысяч рублей на двоих — и в Limak Lara — от 216 тысяч рублей.

Ранее в июле сообщалось, что представители туриндустрии зафиксировали десятикратный рост спроса на отдых в Стамбуле летом среди россиян. Наиболее выгодные путевки с недельным проживанием и питанием на базе завтраков и ужинов имеются у туроператора FUN&SUN — цена стартует от 41,6 тысячи рублей на двоих. 

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Валентина Процкова
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