Россияне резко устремились отдыхать летом в один турецкий город

АТОР: цена недельной путевки в Стамбул в летний период стартует от 41,6 тысячи рублей

Россияне резко устремились в один турецкий город — представители туриндустрии зафиксировали повышенный спрос на отдых в Стамбуле летом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в пресс-службах компаний TEZ Tour и FUN&SUN рассказали, что спрос на поездки по данному направлению в текущем туристическом сезоне вырос в десять раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. «На данный момент Стамбул составляет около 15 процентов от общего объема продаж туров в Турцию на летний сезон-2022. При этом спрос на отдых в Стамбуле продолжит расти благодаря наличию доступной авиаперевозки в гораздо большем объеме, чем на остальные курорты Турции и в другие страны», — отметили в TEZ Tour.

Наиболее выгодные путевки с недельным проживанием в четырехзвездочном отеле Стамбула и питанием на базе завтраков и ужинов имеются у туроператора FUN&SUN — цена стартует от 41,6 тысячи рублей на двоих. В сумму также включен трансфер и групповая экскурсионная программа.

Компания PAC Group предлагает отдохнуть в крупнейшем городе Турции семь ночей с размещением в гостинице категории три звезды с завтраками по цене от 115,6 тысячи рублей на двоих. В Coral Travel можно забронировать двухдневный тур по цене от 128,3 тысячи рублей.

Ранее россиянам рассказали, где в Турции лучше поменять рубли на лиры, а также где принимают карту «Мир». Так, соотечественникам порекомендовали брать в поездку карты банков «Тинькофф», «Райффайзен» и Альфа-Банк, поскольку они охотнее сотрудничают с турецкими банками.