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Россиянам раскрыли реальную обстановку с оплатой картой и наличными в Турции

TourDom.ru: в Турцию удобно брать карты банков «Тинькофф», «Райффайзен» и «Альфа-Банк»

Фото: Mohammed Ameen / Reuters

Российским туристам рассказали, где в Турции лучше поменять рубли на лиры, а также где принимают карту «Мир». Тонкости оплаты на курортах республики раскрыли специалисты TourDom.ru.

Эксперты посоветовали брать в поездку карты российских банков «Тинькофф», «Райффайзен» и Альфа-Банк, поскольку они охотнее сотрудничают с турецкими банками. Также туристам напомнили, что карту «Мир» не принимают в отелях, однако ею можно расплачиваться в магазинах, где установлены терминалы Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank и Halkbank (или снимать наличные в их банкоматах).

«Один из туристов рассказал редакции, что три из четырех банкоматов, которыми он попытался воспользоваться на второй день отпуска, оказались нерабочими. Четвертый банкомат ушел в перезагрузку в момент использования и "проглотил" карту. Впрочем, у большинства наших соотечественников при снятии денег с "Мира" проблем не возникает», — описали реальную обстановку в TourDom.ru.

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В туристической части Турции к оплате принимают лиры, доллары, евро и даже рубли. По словам отдыхающих, в супермаркетах можно расплатиться долларами, а сдачу получить в лирах. Получить наличные также можно через систему переводов «Золотая корона» — при этом отправить с Visa или MasterCard можно только доллары. На турецкие карты получится перевести деньги через МТС Банк, одна транзакция не должна превышать 15 тысяч рублей.

«В Турции огромное число пунктов обмена валют, но менять рубли, как сообщают туристы, чаще всего невыгодно. При официальном курсе 3,15 рубля за лиру в обменниках сотня лир обойдется в 400 рублей. В магазинах обмен выходит еще дороже — от 600 рублей за 100 лир. Если говорить о других валютах: 100 долларов можно обменять на 1645 лир, 100 евро — за 1723 лир», — уточнили специалисты.

Ранее в июле россиянам раскрыли способ выбрать лучший отель в Турции. Так, эксперты посоветовали обратиться к помощи опытного турагента или изучить рекомендованные гостиницы на сайте туроператора.

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Дарья Рыбак
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