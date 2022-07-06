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Россиянам раскрыли способ выбрать лучший отель в Турции

АТОР: выбрать хороший отель в Турции можно по рекомендациям на сайте туроператора

Фото: Shutterstock

Российским туристам, планирующим поездку в Турцию, раскрыли несколько способов выбрать лучший отель для отдыха, а также объяснили, на что влияет количество звезд. Об этом рассказали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В первую очередь эксперты отметили, что отель меньшей звездности может быть лучше, чем гостиница более высокой категории — за счет рамочных требований официального регламента оценки сервиса и индивидуальных особенностей объекта размещения. Кроме того, отельеры стремятся к рыночным стандартам: например, питание a la carte, крытые бассейны и магазины на территории — не всегда «пять звезд», а всего лишь необходимое условие соответствия уровню соседей и конкурентов.

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Чтобы не запутаться в тонкостях и попасть в хорошее место, туристам посоветовали обратиться к помощи опытного турагента — такие люди лично оценивают отели и помогут выбрать гостиницу на основании своего опыта. Еще один способ — поискать на сайте туроператора рекомендованные отели. «Туроператору совершенно невыгодно продвигать заведомо низкоуровневые по сервису объекты, это чревато проблемами», — объяснили в АТОР.

При этом специалисты не советуют полагаться на отзывы других туристов в интернете из-за их необъективности: люди чаще склонны оставлять негативные отзывы, чем положительные. Поэтому даже явный перевес в сторону «недовольных отдыхом» не может свидетельствовать о реальном положении дел.

Ранее в июле россиянка побывала в одном из отелей Кемера в Турции и пожаловалась на хамское поведение сотрудников гостиницы. Девушка поделилась историей, как администратор гостиницы довел ее до слез, когда ей потребовалось обновить чип на карточке для входа в номер.

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Дарья Рыбак
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