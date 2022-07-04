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Россиянка слетала в Турцию и пожаловалась на отношение «как к врагу»

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на хамское отношение в турецком отеле

Фото: Shutterstock

Россиянка слетала в один из отелей Кемера в Турции и пожаловалась на хамское поведение сотрудников гостиницы. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка рассказала, что на второй день отдыха ей пришлось трижды заряжать карту для того, чтобы попасть в номер. Для этого путешественнице вместе с полуторагодовалым ребенком на руках пришлось подойти на ресепшен.

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По словам девушки, один из администраторов отнесся к ней «как к врагу» и «испортил весь отдых». «На ломаном русском языке он стал кричать на меня, махал рукой, чтобы я «пошла вон». И постоянно повторял: «Да кто ты такая!» — пожаловалась отдыхающая. Сообщается, что сотрудник гостиницы пригрозил выселить семью россиянки из отеля.

Туристка призналась, что очень испугалась таких слов, поскольку в отзывах об этом отеле читала о некоторых случаях выселения россиян.

Отмечается, что за поведение администратора в отеле никто не извинился. Девушка рассказала, что много раз отдыхала в Турции вместе с семьей и никогда не сталкивалась с таким отношением персонала.

Ранее российская туристка, побывавшая в отеле 18+ в Турции, описала отдых словами «есть можно в любое время дня и ночи».

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Ксения Жарова
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