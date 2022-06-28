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Россиянка побывала в отеле 18+ в Турции и поделилась впечатлениями об отдыхе

Читательница «Тонкостей туризма» обрадовалась, что в отеле Турции можно есть в любое время

Фото: Tunahan Turhan / Globallookpress.com

Российская туристка, побывавшая в отеле 18+ в Турции, описала отдых словами «есть можно в любое время дня и ночи». Впечатлениями от своей поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница призналась, что целенаправленно хотела отдохнуть без детей и насладиться новой инфраструктурой и качественным сервисом. Так, путевка на семь ночей «ультра все включено» в пятизвездочный Lonicera Premium 18+, построенный в 2020 году, обошлась ей в 129 тысяч рублей на двоих. Читательница портала отметила, что ожидания от отеля полностью оправдались — ее порадовал свежий ремонт, «совсем новые номера» и стильная обстановка.

«Есть можно в любое время дня и ночи, постоянные перекусы, можно не переживать и не думать о времени завтрака или обеда и ужина, в ресторане накрыто почти всегда: убирают завтрак и почти сразу начинают сервировать обед», — назвала еще один плюс туристка.

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При этом рядом находился еще один отель, Lonicera Resort, где, по словам россиянки, была вся «тусовочная и развлекательная инфраструктура» — постояльцы Premium могли пользоваться его аквапарком, гулять по территории, посещать бассейны и ходить на пляж.

«Также могу назвать общий минус на все эти два отеля — отсутствие какой-либо инфраструктуры рядом. Правда, есть автобусная остановка прямо у отеля, но за неделю отпуска мы так никуда и не выбрались. Хватило развлечений на территории, а все сувениры купили на остановке по дороге в аэропорт», — заключила девушка.

Ранее в июне другая российская туристка побывала в отеле Турции, который выбрала по фотографиям — их она увидела в рекламе тревел-блогера. По ее словам, отдых был похож на сказку: из ее номера открывался вид на горы и пальмы, а по утрам она просыпалась под птичьи трели и крики попугаев.

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Дарья Рыбак
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