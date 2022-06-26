Поддавшаяся на рекламу блогера россиянка рассказала о реальных эмоциях от Турции

Читательница «Тонкостей туризма» назвала «сказкой» рекламируемый блогером отель Турции

Российская туристка отдохнула в необычном отеле Турции и назвала его похожим «на сказку и любимый Таиланд». Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница призналась, что увидела отель в рекламе тревел-блогера и поддалась на фотографии — ее восхитили «безумно красивые кадры» бассейна, тропического сада и живущих на территории попугаев. Тем не менее перед поездкой девушка нашла реальные отзывы и обзоры на гостиницу — по ее словам, «придраться было не к чему». Тур на десять дней с перелетом, завтраками и ужинами обошелся ей в 157 тысяч рублей на двоих.

«Номер дали на самом верхнем этаже с видом на всю эту красоту кругом: пальмы, горы, бассейн. По утрам просыпаешься под птичьи трели и крики попугаев», — рассказала о своих эмоциях от отдыха читательница портала.

Россиянка добавила, что также из отеля было удобно добираться до города — дорога до Фетхие занимала около 20 минут на автобусе или такси. Кроме того, рядом находились несколько достопримечательностей: Голубая лагуна, Долина бабочек, город-призрак Каякей и гора Бабадаг.

Ранее в июне российская тревел-блогерша Саша Коновалова назвала вещи, которые, по ее мнению, точно не нужны на отдыхе в отелях «все включено» в Турции. Так, путешественница призвала отказаться от больших емкостей с косметикой, аптечки и полотенец.