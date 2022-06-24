Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Часто путешествующая россиянка назвала ненужные вещи для отдыха в отелях Турции

Блогерша Саша Коновалова призвала не брать большую аптечку в отели «все включено» в Турции

Фото: Gabrielle Henderson / Unsplash

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова дала советы по упаковке багажа в отпуск и назвала вещи, которые точно не нужны на отдыхе в отелях «все включено» в Турции. Своими рекомендациями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, в Турцию не стоит брать слишком большую аптечку, так как в случае необходимости многие лекарства можно купить на месте, причем без рецепта и гораздо дешевле. «В аптеках курортных городов почти всегда работает хотя бы один русскоговорящий сотрудник. Вам обязательно помогут с выбором», — уточнила она.

Для экономии места в чемодане путешественница призвала отказаться от больших емкостей с косметикой в пользу миниатюрных флаконов. Она отметила, что в отелях «все включено» отдыхающим часто предоставляют шампуни, гели для душа и другие принадлежности.

Материалы по теме:
Другой Стамбул. Еще недавно здесь жили мигранты и бедняки. Чем сегодня способен удивить туриста «золотой» район Стамбула?
Другой Стамбул.Еще недавно здесь жили мигранты и бедняки. Чем сегодня способен удивить туриста «золотой» район Стамбула?
24 ноября 2021
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски. Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски.Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
17 апреля 2022

Кроме того, автор порекомендовала не брать с собой полотенца и лишнюю одежду: вечерние платья, запасные теплые вещи, закрытую обувь и туфли на каблуке.

«Опытным путем я выяснила, что важнее всего иметь как минимум два купальника и несколько комплектов легкой свободной одежды», — отметила россиянка.

Среди других ненужных вещей она указала фен, утюг и продукты. «Знаю, что многие везут в отпуск чай, кофе, сахар, немного сладостей и что-то еще. Не занимайте место в багаже! Если вы отдыхаете по системе "все включено", то сможете пить чай и кофе в любое время в неограниченном количестве», — заключила девушка.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили об увеличении рейсов на турецкий курорт Измир. Так, авиакомпания Pegasus планирует летать на побережье Эгейского моря пять раз в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Число погибших в результате крушения военно-транспортного Ил-76 увеличилось
Мужа Нэнси Пелоси обвинили в вождении в нетрезвом виде
В РАН рассказали загрязнении после атаки ВСУ на буровые платформы в Крыму
Часто путешествующая россиянка назвала ненужные вещи для отдыха в отелях Турции
Стилист Рогов привел пример удачного сочетания летних элементов одежды
США объяснили отказ предоставлять Украине некоторые виды оружия
Умершие супруги более года пролежали в своем доме
Врач предупредила о смертельной опасности сна младенца с родителями
Разбившийся под Рязанью самолет оказался грузовым Ил-76
Нефтяным компаниям передали пожелание Байдена по бензину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.