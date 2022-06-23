У россиян появится больше возможностей отдохнуть в Турции

АТОР: авиакомпания Pegasus со 2 июля будет летать в Измир пять раз в неделю

У российских туристов появится больше возможностей отдохнуть на Эгейском море в Турции — со 2 июля в Измир будут чаще летать рейсы из России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в настоящее время авиакомпания Pegasus выполняет два рейса в неделю, однако теперь собирается летать пять раз в неделю.

В туриндустрии подчеркнули, что вылеты планируется осуществлять по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Сообщается, что частоту рейсов решили увеличить из-за повышенного спроса на отдых на побережье Эгейского моря. Так, самыми популярными курортами считаются Дидим, Кушадасы и Чешме.

По словам туроператоров, наиболее востребованы у туристов из России четырех- и пятизвездочные отели по системе «все включено». Например, путевка на двоих в четырехзвездочный отель в Чешме с вылетом на 10 дней начинается от 175 тысяч рублей, в пятизвездочный в Дидим — от 232 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что россияне потеряли первенство по турпотоку в Турцию из-за нехватки рейсов. На первом месте по прибытиям в страну оказалась Германия, на втором месте — Великобритания.