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Россияне потеряли первенство по турпотоку в Турцию

АТОР: российский турпоток в Турцию сократился на 62,4 процента по сравнению с 2019 годом

Фото: Александр Любарский / Коммерсантъ

Из-за нехватки рейсов российский турпоток в Турцию сократился на 62,4 процента по сравнению с маем допандемийного 2019 года. Такая информация опубликована на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам специалистов, сейчас на турецких курортах наблюдается перераспределение ключевых въездных рынков. Так, на первом месте по прибытиям в страну оказалась Германия — 494 тысячи визитов, что на 20 процентов больше показателей 2019 года. Второе место заняла Великобритания, откуда было совершено 395 тысяч поездок, прирост составил 27,6 процента.

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Замыкает тройку лидеров Россия с 362 тысячами прибытий — это на 62,4 процента меньше, чем в мае 2019 года. Отмечается, что тогда каждый четвертый турист в Турции был из России, сейчас — только каждый десятый. В АТОР подчеркнули, что потеря турпотока из России происходит не из-за снижения спроса на направление, а из-за дефицита авиаперевозки.

При этом эксперты отмечают, что в июне ситуация может измениться — прежде всего благодаря расширению полетной программы из регионов.

Ранее в АТОР назвали оптимальную стоимость семейного отдыха в Турции с размещением в пятизвездочных отелях «все включено». Путевка с вылетом из Москвы на 10 дней обойдется в 250-275 тысяч рублей для семьи из трех человек, в 315-320 тысяч — для семьи из четырех человек.

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Мария Гейн
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