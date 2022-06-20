Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха в пятизвездочных отелях Турции

АТОР: тур с проживанием в отеле пять звезд в Турции обойдется в 250-275 тысяч рублей

Эксперты туристической индустрии назвали оптимальную стоимость семейного отдыха в Турции с размещением в отелях «все включено». Информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как рассказали специалисты, по сравнению с 2021 годом цены на путевки в Турцию «заметно» выросли, однако конкретные цифры различаются в зависимости от направления, отеля, города вылета и других факторов.

По данным АТОР, стоимость тура с вылетом из Москвы с проживанием в пятизвездочном отеле составляет 250-275 тысяч рублей для семьи из трех человек, для семьи из четырех человек — 315-320 тысяч.

Путевки с вылетом из Сочи обойдутся дешевле — 235-243 тысячи для троих и 270-350 тысяч для четверых. Жители Самары могут приобрети тур за 270-295 тысяч рублей, жители Екатеринбурга — за 270-345 тысяч.

Туры с вылетом из Санкт-Петербурга, Перми, Казани и Новосибирска стоят дороже. Цены для семьи из трех человек начинаются от 310 тысяч рублей, для семьи из четырех человек — от 405 тысяч.

Отмечается, что собой популярностью у путешественников с детьми пользуются пятизвездочные отели «все включено», расположенные на первой береговой линии, с развитой инфраструктурой: аквапарком, детскими клубами и анимацией.

В АТОР добавили, что данная информация актуальна для туров с вылетом 30 июня и 1 июля продолжительностью 10 дней. «Еще раз подчеркнем — это цены не на "шикарный" или "люксовый" отдых в Турции (он существенно дороже), а просто качественный уровня пять звезд», — уточнили эксперты.

Ранее стало известно о снижении стоимости авиабилетов в Турцию в июне — по сравнению с майскими праздниками цены упали на 25 процентов. Например, на сайте сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip приобрести билеты в обе стороны можно за 38,7 тысячи рублей на человека.