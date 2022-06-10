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Стало известно о заметном снижении стоимости авиабилетов на курорты Турции

OneTwoTrip: стоимость авиабилетов в Турцию снизилась в июне на 25 процентов

Фото: Onur Dogman / Globallookpress.com

Российским путешественникам предложили отправиться на курорты Турции на самолете по сниженной стоимости в июне. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что авиабилеты в первый месяц лета заметно подешевели — снижение цен достигает 25 процентов по сравнению с майскими праздниками. Например, у сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проездные документы в республику и обратно сейчас стоят в среднем 38,7 тысячи рублей на человека, тогда как во время весенних праздников их можно было прибрести от 48,5 тысячи рублей.

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В пресс-службе сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» также сообщили о падении цен — средний чек в обе стороны снизился на 23 процента и составил 39,2 тысячи рублей. В Aviasales билеты подешевели на 14,9 процента (до 22 тысяч рублей в обе стороны на человека).

При этом цена путевок на курорты Турции возросла по сравнению с 2021 годом. О повышении стоимости туров на 55 процентов рассказали в «Интуристе» — в прошлом году отдохнуть в стране можно было за 40,1 тысячи рублей, сейчас предложений дешевле 62,2 тысячи рублей у туроператора нет. В Tez Tour цена путевок выросла на 25-30 процентов за год.

Ранее отечественных туристов предупредили о дефиците авиабилетов на турецкие курорты. Так, по данным ряда турфирм, на рейсах Turkish Airlines россияне раскупили почти все места до середины лета. Уточняется, что направление стало дефицитным из-за недоступности других популярных стран для соотечественников и сокращения полетной программы.

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Валентина Процкова
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