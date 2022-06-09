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Россияне раскупили почти все билеты в Турцию до середины лета

В АТОР сообщили о дефиците авиабилетов в Турцию до середины лета

Фото: Rokas Skeivys / Unsplash

Эксперты туриндустрии предупредили россиян о дефиците авиабилетов на турецкие курорты. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным компании «Интурист», путешественники раскупили почти все блоки мест на рейсах Turkish Airlines до середины лета. Уточняется, что с аналогичной ситуацией столкнулись и другие туроператоры.

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Как пояснили эксперты, Турция стала дефицитным направлением из-за закрытия других популярных стран и сокращения полетной программы. Сейчас объем авиаперевозки между странами находится на уровне 55 процентов от допандемийных показателей.

«При этом туристов не волнуют даже выросшие цены — в условиях дефицита они готовы покупать путевки по любым ценам», — добавили в АТОР.

Ранее в АТОР заявили, что Анталья по итогам 2022 года может потерять 2,5 миллиона российских туристов (45 процентов) по сравнению с аналогичными показателями 2019 года. По данным специалистов, с января по май текущего года в Анталью прибыли 367,8 тысячи соотечественников, что на 70,6 процента меньше, чем в допандемийный период.

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Мария Гейн
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