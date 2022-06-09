Анталья потеряет миллионы туристов из России по одной причине

АТОР: Анталья по итогам 2022 года потеряет 2,5 миллиона российских туристов

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что популярный турецкий курорт Анталья может потерять по итогам 2022 года 2,5 миллиона российских туристов (45 процентов) по сравнению с аналогичными показателями 2019 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что одной из основных причин падения спроса среди соотечественников является значительное сокращение авиаперевозки на фоне введенных против России западных санкций.

Так, с января по май текущего года в Анталью прибыли 367,8 тысячи соотечественников, что на 70,6 процента меньше, чем в допандемийный период. При этом, если все оставшиеся месяцы высокого туристического сезона будут летать по 500 рейсов в неделю, то в город-курорт смогут попасть порядка 2,5 миллиона отдыхающих.

«Соответственно, в 2022 году в Анталье может отдохнуть около 2,9-3 миллионов россиян, — отметили в АТОР. — Такой показатель для Антальи будет на 45 процентов меньше, чем в 2019 году (тогда приехали свыше 5,5 миллиона туристов из России)».

Ранее стало известно, что у россиян появится больше возможностей улететь в Турцию — туроператоры запускают туры в Анталью из Новосибирска и Красноярска с 13 и 14 июня. Так, путевки предлагают «Интурист», ANEX Tour, Coral Travel и Pegas Touristik.