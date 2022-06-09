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У россиян появится больше возможностей улететь в Турцию

Туроператоры запускают туры в Анталью из Новосибирска и Красноярска с 13 и 14 июня

Фото: Anna Berdnik / Unsplash

Российские туроператоры запускают в июне новые программы в Турцию из Новосибирска и Красноярска и увеличивают частоту рейсов в Анталью и Даламан из Москвы. Об этом пишет портал TourDom.ru.

У жителей Новосибирска появится возможность улететь прямыми рейсами в Турцию уже с 13 июня — пакетные туры предлагают «Интурист», ANEX Tour, Coral Travel и Pegas Touristik. Турецкая программа в Анталью будет выполняться трижды в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Тур на семь дней с проживанием в трехзвездочном отеле на базе завтраков можно приобрести за 121 тысячу рублей на двоих, отдых в пятизвездочной гостинице «все включено» обойдется от 136 тысяч рублей.

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Из Красноярска в Анталью можно отправиться с 14 июня вместе с Coral Travel, ANEX Tour и Pegas Touristik. Вылеты запланированы дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Стоимость путевки на девять ночей с размещением в трехзвездочном отеле начинается от 106 тысяч рублей на двоих, за отдых в гостинице категории «пять звезд» придется заплатить чуть больше — от 115 тысяч рублей.

Кроме того, AZUR Air расширяет летную программу в Турцию из Москвы. С 10 июня вылеты в Даламан будут выполняться из Внуково с частотой два раза в неделю, по вторникам и пятницам, частота рейсов в Анталью с 12 июня увеличивается до пяти в неделю. Стоимость турпакетов на семь дней в трехзвездочном отеле Мармариса для жителей столицы начинается от 96 тысяч рублей на двоих, в четырехзвездочном — от 102 тысяч, в пятизвездочном — от 115 тысяч.

Ранее в июне россиян предупредили о заметном падении стоимости отдыха в Турции. По словам вице-президента ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Алексана Мкртчяна, отельеры республики вынуждены снижать цены на проживание из-за недостатка туристов.

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Дарья Рыбак
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