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Стало известно о заметном снижении стоимости отдыха в Турции

Вице-президент АТА Мкртчян: отельеры Турции вынуждены снижать цену на проживание туристов

Фото: Nicolas Lambert / Globallookpress.com

Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Алексан Мкртчян рассказал отечественным путешественникам о заметном снижении стоимости отдыха в Турции в текущем туристическом сезоне. Об этом сообщает «Российская газета».

Стало известно, что из-за резкого падения турпотока из России — вместо ожидаемых семи миллионов соотечественников, в республику планируют поехать только четыре. В связи с этим отельеры Турции вынуждены снижать цену на проживание туристов.

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По словам специалиста, владельцы гостиниц начали предоставлять скидки отдыхающим еще весной. «Например, уже в мае дисконт составил 30 процентов, то есть суточное проживание в номере стоило не 100 евро, а 70 евро, — отметил Мкртчян. — Плюс к этому рубль по отношению к турецкой лире резко подорожал, поэтому в Турции и предлагают такие цены, которых нет в Сочи».

Эксперт также добавил, что при увеличении количества чартерных рейсов из России, стоимость отдыха для соотечественников снизится еще больше.

Ранее сообщалось, что отечественные путешественники массово расхотели отдыхать в Турции из-за сложившейся ситуации на Украине. В АТОР заявили, что текущей весной отставание туристических прибытий из России составило порядка 70–80 процентов от цифр 2019 года.

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Валентина Процкова
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