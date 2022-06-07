Россияне массово отказались от поездок в Турцию по одной причине

АТОР: россияне расхотели отдыхать в Анталье из-за повышения стоимости авиабилетов

Россияне массово расхотели отдыхать на курортах Турции на фоне геополитического кризиса, сложившегося из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Статистика туристических прибытий из России в Анталью в 2022 году показывает очень серьезное отставание от доковидных объемов. "Провал" этой весной составляет 70–80 процентов от цифр 2019 года», — заявили специалисты ассоциации.

По их словам, одной из основных причин отказа соотечественников от поездок в республику стало резкое повышение стоимости авиабилетов. Кроме того, на снижение спроса повлияло общее падение доходов населения и скачок курса рубля.

Так, с января по май 2022 года Анталью посетили 367,8 тысячи соотечественников, в то время как показатель 2019 года составлял 1,3 миллиона. В мае текущего года в городе побывали 224,3 тысячи граждан России, что на 72,1 процента меньше, чем за аналогичный период 2019-го. В апреле разрыв был еще больше — за месяц на турецком курорте отдохнули 57 тысяч россиян, что на 81,25 процента меньше.

По словам члена правления Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Хамита Кука, в общей сложности из планировавшихся 10 миллионов туристов из России и Украины республика потеряла семь. «Российский рынок является основным и обязательным для Турции. У нас уже очень высоки затраты в турсектор, и неясно, когда прекратится рост этих затрат... У нас будет тяжелое лето», — заключил эксперт.

Ранее в июне туристов напугали черные пятна мазута в море рядом с популярным районом Антальи Коньяалты. Девушка рассказала, что во время пребывания на пляже в Лимане она увидела перепачканных отдыхающих. По ее словам, вышедшие из воды отдыхающие с трудом смогли смыть черные пятна с купальных костюмов и тел.