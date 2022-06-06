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Россияне пожаловались на черные пятна мазута в море в Анталье

Корреспондентка «Ленты.ру» сообщила, что россияне жалуются на пятна мазута в море Антальи

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Черные пятна мазута в море рядом с популярным у туристов районом Антальи Коньяалты напугали туристов. О произошедшем сообщила корреспондентка «Ленты.ру».

Журналистка рассказала, что во время пребывания на пляже в Лимане она увидела перепачканных отдыхающих. По ее словам, вышедшие из воды туристы с трудом смогли смыть черные пятна с купальных костюмов и тела.

Многие россияне также пожаловались на странное явление в Telegram-канале «Анталья чат». В подтверждение своих слов путешественники приводят фотографии и оставляют комментарии. «Новые шлепанцы уже не отмыть, придется выбрасывать», «Этот мазут даже мыло не берет, придется покупать новые плавки», «Дочь испачкалась, наступив на камень при выходе из моря», «В самом море пятна мазута не видны, они спрятаны где-то под камнями», — делятся впечатлениями в чате.

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При этом портал TourDom.ru сообщил, что местные власти уже повесили табличку с предупреждением перед входом на пляж. На ней указано, что выброс мазута, вероятно, происходит с кораблей, идущих в Средиземном море. При этом сам пляж по-прежнему открыт.

В середине апреля россиянин отдохнул в Турции и пожаловался, что проживание в стране теперь обходится дороже. По его словам, по сравнению с прошлым летом цены выросли в два-три раза.

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Ксения Жарова
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