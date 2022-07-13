В Москве состоятся открытие и жеребьевка ArtMasters Junior 2022 среди юниоров

В АРТ.Технограде 16 июля пройдет церемония открытия и жеребьевки ArtMasters Junior 2022

В АРТ.Технограде в зале «Black Box» 16 июля пройдет торжественная церемония открытия и жеребьевки ArtMasters Junior 2022 среди юниорской возрастной категории. В очном этапе примут участие 100 финалистов из более чем 40 городов, в том числе Калининград, Нижний Новгород, Набережные Челны, Комсомольск-на-Амуре, Йошкар-Ола.

«В этом году мы наблюдали значительный прирост участников в возрастной категории юниоров. Если в 2021 году было подано более полутора тысяч заявок в 8 компетенциях, то в 2022 году в этих же компетенциях цифра приближается к 4 тысячам. И это без учета заявок по двум новым компетенциям — «3D-дизайнер» и «Звукорежиссер кино и медиа». Также наши эксперты отметили рост качества работ, поданных на конкурс. Это свидетельствует о том, что Чемпионат за три года существования стал значимым событием для молодых людей, которые связывают свое будущее с креативными профессиями», — отметил директор Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин.

На церемонии открытия состоится жеребьевка командных соревнований — «Музыкальный клип» и «Анимационный фильм». В каждую команду войдут по одному финалисту из четырех компетенций.

В соревнованиях «Музыкальный клип» за 11 дней финалисты компетенций «Композитор популярной музыки», «Клипмейкер», «Видеооператор» и «Видеомонтажер» должны снять вертикальные клипы. Хронометраж — 1 минута на музыкальную композицию, демоверсию которой уже записали финалисты компетенции «Композитор популярной музыки» совместно с артистами III Музыкального образовательного форума Леонида Агутина.

В соревнованиях «Анимационный фильм» за 11 дней 10 команд из 7 финалистов компетенций «Художник-аниматор», «Сценарист», «Композитор популярной музыки», «Звукорежиссер кино и медиа», «Веб-дизайнер», «3D дизайнер» и «Гейм-дизайнер» должны выпустить по 2 продукта: анимационный фильм вертикального формата на 1 минуту и лендинговую страницу (сайт) с описанием работы всех компетенций коллаборации над анимационным фильмом. Также на сайте будет представлен прототип игры.

Всего будет сформировано 20 команд: 10 команд коллаборации «Музыкальный клип» и 10 команд коллаборации «Анимационный фильм».

В мероприятии примут участие руководитель Чемпионата Борислав Володин, главные и линейные эксперты компетенций и другие почетные гости. Ведущим церемонии выступит главный продюсер категории «Юниоры» Иоанн Клиндухов.

В завершении церемонии артистка, Амбассадор Чемпионата ArtMasters Junior Ярослава Дегтярёва представит музыкальный номер, а после все финалисты, эксперты, организаторы и гости соберутся для общего фото на память

