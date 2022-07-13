Двоих жителей Петербурга задержали за организацию детской порностудии

Полиция Петербурга нашла студию, которая больше трех лет снимала детское порно

Двоих жителей Санкт-Петербурга задержали за организацию детской порностудии, в которой снимали обнаженных детей для интернета более трех лет: незаконным бизнесом занимались 73-летний мужчина и его 43-летняя сообщница. Об этом в среду, 13 июля, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

По данным издания, порностудия располагалась в квартире на Мебельной улице, но съемки проходили и в некоторых других локациях. В съемках принимали участие три сестры, на данный момент им 11, 13 и 14 лет. Предполагается, что порностудия функционировала с лета 2018-го по осень 2021 года. Отснятые кадры фигуранты размещали в интернете.

Предполагается, что преступники не только заставляли подростков обнажаться на камеру, но и сами обнажались, демонстрируя им половые органы, чем травмировали психику сестер. Возбуждены уголовные дела по статьям «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов» и «Насильственные действия сексуального характера» УК РФ.

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