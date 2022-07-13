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Европа придумала план на случай внезапных решений России по газу

Bloomberg: Еврокомиссия разработала план на случай прекращения поставок газа из России

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Европейский союз разработал план чрезвычайных мер по поддержке экономики на случай внезапного прекращения поставок газа из России, пишет Bloomberg cо ссылкой на черновик соответствующего документа.

Сейчас в Брюсселе полагают, что риск соответствующего решения достаточно велик. Чтобы подготовиться к подобному сценарию, Еврокомиссия задумала рекомендовать дополнительные меры, которые регион может принять для сокращения потребления газа и снижения расходов для предприятий и населения.

Немедленные действия могут снизить влияние от внезапных перебоев с поставками на треть, говорится в документе. Совместные решения на уровне ЕС, принятые на этапе заполнения хранилищ, помогут смягчить удар позднее в зимний период в том случае, если прокачка газа из России остановится, считают в ЕК.

Прогнозы европейских специалистов показывают, что если поставки будут прерваны в июле, то хранилища к началу ноября удастся заполнить в пределах 71 процента, что ниже цели в 80 процентов. Если же проблемы возникнут позднее, начиная с октября, то риски нехватки будут ниже, однако времени на то, чтобы исправить ситуацию, останется меньше.

«Сэкономить газ могут все — даже представители уязвимых секторов, например, частные потребители, здания, которыми распоряжаются местные власти, сферы, которые имеют возможность использовать другое топливо, а также, в зависимости от контекста конкретного государства, электросектор», — говорится в документе.

Помимо возможностей использования другого топлива ради экономии газа, ЕК предлагает проводить широкие информационные компании по снижению расходов энергии на отопление и кондиционирование помещений, а также рекомендует рассмотреть обязательные лимиты в критических ситуациях.

Сейчас общие поставки из России на 30 процентов меньше средних цифр за период 2016-2021 годов. «Газпром» снизил объемы прокачки с середины июня, объясняя их техническими проблемами: компании не удалось вернуть из ремонта из Канады необходимое оборудование. Проблема была обусловлена санкциями, однако, по данным СМИ, в июле канадские власти согласились сделать исключение и разрешить отправку нужного агрегата.

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Платон Щукин
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