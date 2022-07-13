Луганскинформцентр: пожар возник в окрестностях Луганска после серии мощных взрывов

Пожар возник в окрестностях Луганска после серии мощных взрывов. Об этом сообщает агентство Луганскинформцентр в Telegram. По предварительным данным, нал городом сбита ракета тактического комплекса «Точка-У».

На кадрах очевидцев, снятых в районе поселка Юбилейный, видны пожар и столб дыма. Как отмечает ТАСС, звуки взрывов слышны по всему Луганску. Судя по их частоте и характеру, происходит детонация боеприпасов.

Взрывы прозвучали около 23:45 по местному времени в районе села Александровка и поселка Металлист, в небе были видны разрывы снарядов. По информации РИА Новости, как минимум четыре зенитные ракетные ракеты были запущены по воздушным целям к западу от Луганска.

В ночь на 12 июля украинские войска обстреляли Новую Каховку использованием американских РСЗО HIMARS. Десятки жилых домов оказались повреждены и разрушены. Кроме того, в результате атаки загорелись и сдетонировали склады с селитрой. По предварительным данным, семь человек погибли, людей продолжают доставать из-под завалов.