Обвиненный в харассменте актер Джеймс Франки вернется в кино после трехлетнего перерыва

Американский актер Джеймс Франко вернется в кино после обвинений в домогательствах. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Артист сыграет в фильме Билле Аугуста «Я, ты», который станет его первой работой после трехлетнего перерыва. Обвиненный в харассменте Франко не снимался после 2019 года, одним из его последних появлений на экране стал сериал «Двойка».

Актер признался, что является большим поклонником Аугуста, поэтому рад принять участие в его проекте. Фильм, основанный на книге Эрри Де Луки Tu, Mio («Ты, Мио»), расскажет историю 16-летнего жителя Лондона Марко, который отправляется на летние каникулы в Италию со своим отцом и влюбляется в девушку Кайю. Узнав, что в детстве она побывала в концлагере, Марко хочет отомстить и направляет свой гнев на немецких туристов.

В 2019-м году на Франко подали в суд за сексуальную эксплуатацию. Предполагаемые жертвы артиста — студентки его школы актерского мастерства. Две девушки — Сара Тифер-Каплан и Тони Гаал — в исковом заявлении обвинили Франко в том, что он и его коллеги часто вели себя непристойно по отношению к студенткам школы и использовали свое положение для получения выгод сексуального характера, обещая начинающим актрисам роли в своих проектах.