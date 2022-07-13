Глава полиции Японии признал халатность в связи с убийством Абэ

Глава полиции Японии Накамура: задача по охране бывшего премьера Абэ не была выполнена

Глава полиции Японии Итару Накамура признал халатность ведомства в связи с убийством бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам руководителя полицейского управления, задача по охране политика не была выполнена.

«С учетом столь тяжелого итога мы понимаем, что проблема не только в действиях полиции на месте, но велика и моя ответственность как главы полицейского управления, которое должно руководить всей полицией в регионах», — заверил Накамура.

Покушение на Абэ было совершено во время предвыборного митинга 8 июля: Тэцуй Ямагами выстрелил в него из самодельного ружья. Врачи пытались спасти политику жизнь на протяжении нескольких часов, однако безуспешно. Сам преступник позже заявил, что его целью была «некая организация», которой его мать отдала большие пожертвования, тем самым фактически разрушив семью.