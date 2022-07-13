Зеленский обещал жесткую реакцию на признание Северной Кореей ДНР и ЛНР

Президент Украины Зеленский обещал жесткую реакцию на признание КНДР ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что Киев намерен ответить жесткой реакцией на признание Северной Кореей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня представители оккупационных структур в Донецке заявили, что их, как они говорят, признала КНДР. Будем реагировать жестко на всех уровнях, но это такая новость, что дополнительных комментариев она не требует, все очевидно», — обещал глава государства.