На конференции по спасению планеты призвали обсудить одну тему

Представитель ООН Мохиэльдин призвал обсудить на COP27 тему адаптации к изменению климата

Представитель ООН по вопросам изменения климата в Египте Махмуд Мохиэльдин призвал обсудить на следующей конференции по спасению планеты (COP27) одну тему — адаптацию человечества к глобальному потеплению. Об этом сообщает The Guardian.

Мохиэльдин выступал на энергетическом саммите в австралийском Сиднее. По его словам, на протяжении нескольких конференций ООН не обсуждался вопрос адаптации к изменению климата. Политик заявил, что люди ошибочно предполагают, что смогут фантастически хорошо справляться со смягчением последствий, поэтому не беспокоятся об этом.

«Но когда дело доходит до адаптации, мы сталкиваемся с серьезными проблемами. Такая великая страна Австралия, например, имеет более чем справедливую долю экстремальных погодных явлений», — заявил Мохиэльдин.

COP27 пройдет в ноябре 2022 года. Новыми местами для обсуждения планов по предотвращению глобальной катастрофы стали Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Страны в 2022 и 2023 годах соответственно примут COP27 и COP28.