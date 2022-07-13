Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

На конференции по спасению планеты призвали обсудить одну тему

Представитель ООН Мохиэльдин призвал обсудить на COP27 тему адаптации к изменению климата

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Представитель ООН по вопросам изменения климата в Египте Махмуд Мохиэльдин призвал обсудить на следующей конференции по спасению планеты (COP27) одну тему — адаптацию человечества к глобальному потеплению. Об этом сообщает The Guardian.

Мохиэльдин выступал на энергетическом саммите в австралийском Сиднее. По его словам, на протяжении нескольких конференций ООН не обсуждался вопрос адаптации к изменению климата. Политик заявил, что люди ошибочно предполагают, что смогут фантастически хорошо справляться со смягчением последствий, поэтому не беспокоятся об этом.

«Но когда дело доходит до адаптации, мы сталкиваемся с серьезными проблемами. Такая великая страна Австралия, например, имеет более чем справедливую долю экстремальных погодных явлений», — заявил Мохиэльдин.

COP27 пройдет в ноябре 2022 года. Новыми местами для обсуждения планов по предотвращению глобальной катастрофы стали Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Страны в 2022 и 2023 годах соответственно примут COP27 и COP28.

Мировая история санкций
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В ООН оценили прошедшие переговоры по зерну в Стамбуле
В Новой Каховке сообщили об оставшихся под завалами людях
Косметолог назвала россиянам губительную для красоты еду
В России оценили безопасность отдыха в Крыму
Врач рассказала об изменении цвета губ из-за опасных болезней
Политолог оценил вероятность сокращения числа стран ЕС
Хакеры научились обходить многофакторную аутентификацию
На конференции по спасению планеты призвали обсудить одну тему
Губерниев оценил влияние Овечкина на НХЛ фразой о нищебродах
Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.