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Зарезавшего жену у детской площадки россиянина арестовали

Суд арестовал новосибирца, который зарезал жену у детской площадки

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Новосибирске арестован мужчина, который зарезал жену у детской площадки — суд отправил его в СИЗО; ранее следователи возбудили уголовное дело после совершенного фигурантом убийства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Новосибирской области.

По данным главка, убийство произошло днем 11 июля рядом с детской площадкой на улице Татьяны Снежиной: 35-летний мужчина поссорился с женой и не менее пяти раз ударил ее ножом в грудь и живот, после чего сбежал. Очевидцы вызвали пострадавшей скорую помощь. Женщину госпитализировали, но она умерла от полученных травм. Следователи в настоящий момент проводят работу по сбору и закреплению базы доказательств.

Подробности преступления привело издание KP.ru: очевидцы рассказали, что перед выяснением отношений с супругой мужчина завел дочерей дошкольного возраста в подъезд, а уже после этого завязался конфликт. Также издание сообщает, что причиной конфликта стало то, что мужчина узнал о бракоразводном процессе, который инициировала супруга.

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