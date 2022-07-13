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Тело мужчины с 27 ножевыми ранениями нашли в Москве

Полицейские нашли тело мужчины с 27 ножевыми ранениями в квартире в Москве

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Полицейские нашли тело мужчины с 27 ножевыми ранениями в квартире на западе Москве. Об этом в среду, 13 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в правоохранительные органы от жильцов дома поступило сообщение о трупном запахе, доносящемся из квартиры, в которой проживали пожилые люди. На месте происшествия полицейские нашли тело 60-летнего мужчины с 27 ножевыми ранениями в области живота и груди. Остальные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге конфликт из-за парковки закончился поножовщиной: один из участников попал в больницу с ножевыми ранениями, а другой скрылся. Пострадавшего госпитализировали с резаными ранами грудной клетки, плечевого сустава и обеих кистей, он поступил в медучреждение в состоянии средней тяжести. Подозреваемый в нападении на мужчину задержан, возбуждено уголовное дело.

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