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Конфликт из-за парковки закончился поножовщиной в Петербурге

Житель Петербурга попал в больницу с ножевыми ранениями после драки из-за парковки

Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге конфликт из-за парковки закончился поножовщиной: один из участников попал в больницу с ножевыми ранениями, а другой скрылся. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает Telegram-канал 78news.

По данным Telegram-канала, конфликт произошел на Пулковской улице: предварительно известно, что накануне вечером двое мужчин не поделили парковочное место, в какой-то момент один из них достал нож, напал на оппонента, а затем скрылся.

Пострадавшего госпитализировали с резаными ранами грудной клетки, плечевого сустава и обеих кистей, он в состоянии средней тяжести. Подозреваемый в нападении на мужчину уже задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области 35-летнего россиянина приговорили к восьми годам колонии строгого режима за зарезанного знакомого и сожженный дом: убийство 56-летнего знакомого произошло из мести за гибель брата.

Ударная волна


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