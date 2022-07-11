Конфликт из-за парковки закончился поножовщиной в Петербурге

Житель Петербурга попал в больницу с ножевыми ранениями после драки из-за парковки

В Санкт-Петербурге конфликт из-за парковки закончился поножовщиной: один из участников попал в больницу с ножевыми ранениями, а другой скрылся. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает Telegram-канал 78news.

По данным Telegram-канала, конфликт произошел на Пулковской улице: предварительно известно, что накануне вечером двое мужчин не поделили парковочное место, в какой-то момент один из них достал нож, напал на оппонента, а затем скрылся.

Пострадавшего госпитализировали с резаными ранами грудной клетки, плечевого сустава и обеих кистей, он в состоянии средней тяжести. Подозреваемый в нападении на мужчину уже задержан, возбуждено уголовное дело.

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