Россиянин получил срок за зарезанного знакомого и сожженный дом

В Иркутской области россиянин убил знакомого из мести за гибель брата

В Иркутской области 35-летнего россиянина приговорили к восьми годам колонии строгого режима за убийство 56-летнего знакомого из мести за гибель брата. Об этом в среду, 6 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 1 декабря 2021 года мужчины распивали алкоголь в деревенском доме. Застолье переросло в ссору, в ходе которой осужденный набросился на жертву с ножом и нанес множество колотых ран. Хозяин дома скончался на месте. После этого злоумышленник ушел домой, а на следующий день вернулся в дом своей зарезанной жертвы и поджег жилище.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего и сообщили силовикам. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 167 («Умышленное повреждение чужого имущества») УК РФ и 105 («Убийство») УК РФ.

«По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемого. На допросе он пояснил, что совершил убийство из мести. 9 лет назад погибший убил его брата, за что отбыл наказание и освободился летом 2021 года. Придя к нему в гости, мужчины вспомнили это событие, возник конфликт, который закончился поножовщиной», — рассказали в СКР.

4 июля сообщалось, что в Архангельской области задержали 51-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве 30-летнего друга.

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