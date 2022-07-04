Россиянин объяснил убийство друга борьбой с демоном

В Архангельской области россиянин забил до смерти друга и уснул рядом

В Архангельской области задержали 51-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве 30-летнего друга. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в деревне Моржегоры подозреваемый забил свою жертву до смерти и уснул рядом. Задержавшей его следственно-оперативной группе мужчина объяснил, что не помнит причин драки, закончившейся убийством. По его словам, во время схватки с другом ему показалось, что он борется с демоном.

СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъяты орудия преступления. Назначены экспертизы, включая психолого-психиатрическую, в отношении подозреваемого», — уточняет региональное управление СКР.

28 июня сообщалось, что два россиянина забили до смерти охранника базы ради продуктов, телевизора и бензопилы.