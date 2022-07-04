Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин объяснил убийство друга борьбой с демоном

В Архангельской области россиянин забил до смерти друга и уснул рядом

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Архангельской области задержали 51-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве 30-летнего друга. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в деревне Моржегоры подозреваемый забил свою жертву до смерти и уснул рядом. Задержавшей его следственно-оперативной группе мужчина объяснил, что не помнит причин драки, закончившейся убийством. По его словам, во время схватки с другом ему показалось, что он борется с демоном.

СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъяты орудия преступления. Назначены экспертизы, включая психолого-психиатрическую, в отношении подозреваемого», — уточняет региональное управление СКР.

28 июня сообщалось, что два россиянина забили до смерти охранника базы ради продуктов, телевизора и бензопилы.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на протесты в Каракалпакстане
В Кремле отреагировали на задержание хоккеиста сборной России Федотова
В России рассказали о возможности Су-35 выполнять задачи «летающего радара»
Шольц объяснил невозможность передачи военной помощь Киеву с интенсивностью США
Путин отказался поздравлять США с Днем независимости
Назван срок возможного отказа Европы от газа из России
Блогерша показала идеальное платье для женщин с большой грудью
Москвичка попала в больницу после изнасилования на домашней вечеринке
Россияне описали изменения цен в магазинах
В Донецке обжаловали смертный приговор марокканцу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.