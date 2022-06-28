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Двух россиян сочли виновными в убийстве охранника ради телевизора и бензопилы

Два россиянина забили до смерти охранника базы ради продуктов, телевизора и бензопилы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Еврейской автономной области (ЕАО) суд присяжных счел двух россиян виновных в убийстве охранника и вынес обвинительный вердикт. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в августе 2020 года два россиянина 32 и 36 лет совершили разбойное нападение на охранника базы, с которым совместно распивали алкоголь. Злоумышленники убивали свою жертву нанося удары ножом, топором и кирпичами. Они нанесли мужчине свыше 29 ударов. После убийства они похитили телевизор, бензопилу, сотовые телефон и продукты питания.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 162 («Разбой») и 105 «(Убийство, сопряженное с разбоем») УК РФ.

«По уголовному делу реализован широкий комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося и изобличения причастных к совершению преступления лиц», — сообщает СКР.

17 ноября 2021 года сообщалось, что в Иркутской области четверо уголовников забили до смерти россиянина ради телефона и банковской карты

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