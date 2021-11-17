Четверо уголовников забили до смерти россиянина ради телефона и банковской карты

В Иркутской области были задержаны четверо ранее судимых мужчин, напавших на россиянина и его спутницу. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 12 ноября четыре пьяных уголовника встретили в лесополосе проспекта Дружбы народов 34-летнего потерпевшего и его спутницу. Они устроили с мужчиной ссору, которая затем переросла в драку, в ходе которой они до смерти забили россиянина, и нанесли удары девушке, после чего похитили их банковскую карту и мобильные телефоны.

В ходе оперативно-следственных мероприятий личности всех участников расправы были установлены. Ими оказались четверо местных жителей, имевших судимости за различные преступления. Подозреваемых задержали и доставили в следственный отдел. Следователи ходатайствуют о помещении задержанных в СИЗО на время расследования.

13 октября сообщалось, что в Кемеровской области двое россиян 18 и 20 лет предстанут перед судом за убийство мужчины из-за разбитых бутылок с алкоголем.