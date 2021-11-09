В российском регионе подростки привязали к стулу и забили до смерти пенсионера

В Томской области подростки пробрались в квартиру пенсионера и забили его до смерти

В Томской области двое подростков проникли в квартиру пенсионера, привязали его к стулу и забили до смерти. После этого несовершеннолетние похитили имущество пожилого мужчины и скрылись с ним, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Все произошло 4 ноября в селе Вороново Кожевниковского района в квартире одной из многоэтажек.

Личности подозреваемых в убийстве удалось быстро установить. Ими оказались односельчане погибшего, которым всего 15 и 16 лет. «Подозреваемые при задержании дали признательные показания, пояснив, что в квартиру потерпевшего проникли с целью хищения его имущества», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). В ближайшее время задержанным подросткам предъявят обвинение.

Ранее в Краснодарском крае в одном из домов в станице Краснооктябрьская были обнаружены тела 83-летнего мужчины и его 82-летней жены с огнестрельными ранениями. По данным следствия, тела пенсионеров в доме на улице Зеленой обнаружил их родственник. Следователи зафиксировали у погибших огнестрельные ранения головы. По сведениям СМИ, супругов из охотничьего ружья ИЖ-12, зарегистрированного на погибшего, застрелил их внук.