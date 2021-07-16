Россиянин застрелил пенсионера и его жену из охотничьего ружья

В Краснодарском крае найдены тела супругов с огнестрельными ранениями

В Краснодарском крае в одном из домов в станице Краснооктябрьская обнаружены тела 83-летнего мужчины и его 82-летней жены с огнестрельными ранениями. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

По данным следствия, тела пенсионеров в доме на улице Зеленой обнаружил их родственник. Следователи зафиксировали у погибших огнестрельные ранения головы.

В настоящее время назначен ряд криминалистических экспертиз, устанавливаются мотивы преступления, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

По информации РЕН ТВ, супругов из охотничьего ружья ИЖ-12, зарегистрированного на погибшего, застрелил их внук. Его задержали.

