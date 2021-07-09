12-летний мальчик застрелил грабителя ради спасения матери

Мальчик из американского штата Луизиана застрелил вооруженного грабителя ради спасения матери. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел утром 30 июня недалеко от города Клинтон. Как сообщил местный шериф, 32-летний Брэд ЛеБлан (Brad LeBlanc) подошел к женщине около ее дома и, угрожая пистолетом, втолкнул ее внутрь здания. Там между ними завязалась борьба.

12-летний сын поспешил на помощь матери и выстрелил в ЛеБлана из охотничьего ружья, принадлежащего семье. Злоумышленник получил тяжелое ранение и скончался в больнице.

Двое пособников ЛеБлана, также находившиеся на территории дома, скрылись, но позже были задержаны полицией.

Прокуратура не стала предъявлять подростку обвинение в убийстве.

Ранее сообщалось, что в Боготе, столице Колумбии, 14-летняя девочка с мачете обратила в бегство двух вооруженных грабителей. Когда один из преступников попытался открыть зарешеченную дверь кассы, девочка схватила мачете и вместе с матерью бросилась на злоумышленников.