Девочка осталась одна дома и дала отпор грабителю

Девочка из американского города Вудленд, штат Калифорния, дала отпор грабителю, который пытался вломиться к ней в дом. Об этом сообщает сайт телеканала WNCT 9.

В пятницу, 18 декабря, 12-летняя Найлетта Линкольн (Nyletta Lincoln) находилась дома одна. Она услышала шум и подумала, что кто-то стучится в дверь.

«Я была в наушниках и услышала громкие звуки. Когда я сняла их, я поняла, что кто-то действительно пытается ворваться в дом», — рассказала она.

Линкольн схватила бейсбольную биту и подошла к входной двери. Она увидела, что замок сломан, и незнакомый мужчина пытается войти в дом. На секунду преступник остановился и сказал: «Впусти меня».

«Я закричала: "Нет!" — и пнула дверь ему в лицо. Я была сильно напугана, но знала, что он не должен войти, и мне нужно защитить свой дом. Я не хотела умирать. Я не хотела, чтобы он украл что-то из моего дома. Поэтому я защищалась», — описала свои ощущения американка.

Полицейские, которые находились поблизости, заметили подозреваемого перед дверью дома Линкольнов и арестовали его. Этого же человека уже арестовывали в ноябре после того, как он копался в мусоре во дворе у местного жителя.

«Я горжусь ею. Она мой маленький латино-ирландский викинг, и это у нас в крови. Он выбрал не тот дом с даже более суровой 12-летней девочкой, чем я», — прокомментировал случившееся отец Найлетты.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница американского города Спанауэй, штат Вашингтон, самостоятельно задержала грабителя, который пытался ворваться в ее дом. Пенсионерка взяла его под прицел и позвонила в полицию.