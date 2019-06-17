Из жизни
 
Последние новости
Зеленский поставил России условия для переговоров
Бастрыкина попросили проверить дела задержанных по аналогии с Голуновым
Зеленский указал на ошибку Макрона
«Единственная красавица в семье Кардашьян» показала фото со ставшим матерью отцом
В «Тамбове» рассказали об упущенном бывшем игроке «Барселоны»
Верховный суд США отказался ставить торт для лесбиянок выше религии
«Китайские свиньи» оставили европейский банк без дохода
Телеведущая решила прибраться на кухне и едва не лишилась пальцев
Мощная турбулентность опрокинула тележку с кипятком на туристов
Кудрин назвал главный позор России
Новости партнеров

Мальчик с мачете защитил дом от трех грабителей

Перейти в «Мою Ленту»
Брэйдон Смит

В американском штате Северная Каролина 11-летний мальчик смог в одиночку справиться с тремя грабителями. Об этом сообщает ABC News.

14 июня Брэйдон Смит (Braydon Smith) разговаривал с матерью, живущей в другом штате, по телефону, когда к его дому подошли грабители. Его мать, Кейтилин Джонсон (Kaitlin Johnson), услышала их голоса: преступники решили, что никого нет дома.

Когда грабители ворвались в здание, один из них — Джатавон Дэшон Холл (Jataveon Dashawn Hall) — схватил пневматическое ружье и велел ребенку сидеть в шкафу в спальне.

Однако Смит не стал отсиживаться в шкафу. Он выбрался из спальни, достал мачете и прокрался в гостиную, откуда грабители собирались вынести телевизор, PlayStation и еще несколько вещей. Мальчик занес мачете над затылком Холла и нанес удар. От неожиданности тот выронил добычу.

Холл развернулся, ударил ребенка в живот и толкнул к дивану. Мальчику удалось подняться и снова замахнуться мачете. Он промахнулся. Грабитель ударил Смита по голове и развернулся, чтобы поднять телевизор и игровую приставку. Однако в этот момент Холл осознал, что рана у него на голове слишком серьезная, и сбежал вместе с подельниками.

Все это время Джонсон слышала звуки перепалки по телефону. Она позвонила родственнику в Северной Каролине, и тот вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили Смита дома. Они немедленно выпустили сводку о происшествии и объявили в розыск раненного в голову мужчину.

«Это очень крепкий мальчик, а еще он соображает в экстремальных ситуациях. Однако хочу отметить, что мальчику и его семье очень повезло, что все не закончилось трагически», — отметил шериф Чарльз Блэквуд (Charles Blackwood).

Холл обратился в больницу, о чем медперсонал сообщил полицейским. Однако утром 15 июня грабитель сбежал из медицинского учреждения, но его арестовали в ночь на 17 июня.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
North Carolina boy whacks alleged robber with machete; injured suspect arrested after manhunt
Храбрая девочка защитила мать от грабителя
Восьмилетний мальчик спас старшую сестру от преступника
Мальчик вырвал девушку из рук преступников и прослыл героем
Другие материалы рубрики
Из жизниПартнерский материал

Лучшее время суток

Почему возникает бессонница и как с ней бороться
16:06Сегодня

Редчайшего голубого лобстера спасли от съедения

18:58Сегодня

Четырехлетний мальчик угнал машину прадеда и поехал за конфетами

18:17Сегодня

Посетительницу ресторана напоили моющим средством

Из жизни00:0514 июня

Сокровища дядюшки черта

На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
13:23Сегодня

Бесстрашный детеныш носорога попытался защитить мать от браконьеров

17:07Сегодня

Мужчина пришел в зоомагазин и отравил редких рыбок

14:06Сегодня

Фокусник попытался повторить трюк Гудини и пропал

Из жизни00:0320 мая

Охота на призрака

Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
10:15Сегодня

Мужчина по ошибке купил вместо дома кусок газона за тысячи долларов

15:11Сегодня

Паук съел превосходящего его в размерах поссума

11:29Сегодня

Голодная акула напала на ребенка

Россия
«Дешевле новых родить»
Почему жизнь, здоровье и свобода россиян стоят так мало
«Мой салон обещали сжечь»
Татуировщица из Дагестана — о своем тайном ремесле, свободе и забытых традициях
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
Исчезнувшие из-за ручек ответы на ЕГЭ засчитают
Из Чемодановки уехали все цыгане
На российской трассе нанесли 40-километровую сплошную линию
В России силовики стали чаще избивать адвокатов
Все материалы
Мир
Коммунизм не пройдет
Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
Россия перехватила бомбардировщики США над двумя морями
Верховный суд США отказался ставить торт для лесбиянок выше религии
Поляки пробили дно корабля во время учений НАТО
Стало известно об увлечениях маленького Ким Чен Ына
«Влечение между мужчинами считалось нормальным»
 
В Оманском заливе атакованы два танкера
После попадания торпеды один из них загорелся. Цены на нефть уже выросли
Все материалы
Бывший СССР
Китайский конь
Литва решила угодить США и ввязалась в торговую войну. Это может дорого ей обойтись
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Зеленский предупредил Европу о «бикфордовом шнуре» Крыма и Донбасса
Зеленский поставил России условия для переговоров
Команда Порошенко рассорилась с премьером и обвинила его в предательстве
Украина попробует провести военные корабли через Керченский пролив
Литовцы изучили опыт украинских военных в Донбассе
Все материалы
Экономика
Торг неуместен
Легкие деньги на хайпе и трендах: россияне рассказывают, как нажиться на чужих эмоциях
Кудрин назвал главный позор России
«Китайские свиньи» оставили европейский банк без дохода
Дивиденды вопреки
«Транснефть» извлекает из НМТП деньги и не тратится на развитие
Торговая война заставила американцев молить Трампа о пощаде
Занемогший пассажир «Аэрофлота» оценил действия бортпроводников на отлично
Черный закат
Эти компании нашли особый способ заработать на нефти. Но прогадали
Все материалы
Силовые структуры
«В вопросах оружия нет мелочей и исключений»
Глава Росгвардии о продаже россиянам пистолетов и отношении граждан к оружию
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
В России годами подбрасывают наркотики. Полицейские и потерпевшие рассказали, как и зачем
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
В школе олимпийского резерва нашли тренера-педофила
Российский косметолог изуродовала 19 клиенток и села на пять лет
Охотившийся на пассажиров электричек отравитель умер в СИЗО
Московские полицейские массово захотели уволиться
Все материалы
Наука и техника
Взрывной характер
Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации. Ее уничтожит вспышка на Солнце
«Везде мерещились интриги и заговоры»
Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Воздушный бой на сверхзвуке Су-27СМ3 и Су-30М2 показали на видео
«МиГ» начнет создавать тяжелый «Скат»
Загадочную Зону 51 показали в подробностях
«Роскосмос» скроет правду о неработающих спутниках
Все материалы
Спорт
Лайес Абдуллаева«Над нами издевались, как над рабами»
Африканские спортсмены покидают родину ради лучшей жизни. И жалеют об этом
Глава UFC допустил проведение боя Джастина Бибера и Тома Круза
В «Тамбове» рассказали об упущенном бывшем игроке «Барселоны»
Нурмагомедов вынудил малолетнего фаната «Барселоны» восславить «Реал»
Преемника Роналду купит принципиальный соперник «Реала»
33 российских спортсмена заподозрены в употреблении допинга
Зазвездились
«Реал» потратил на новичков сотни миллионов. Но так и не стал непобедимым
Все материалы
Культура
МадоннаГлавная музыка месяца
Бытовые радости, природные катаклизмы и все еще великая Мадонна
Укротитель строптивых
Умер классик итальянского кино Франко Дзеффирелли
«Я твой демон — твоя любимая тема»
 
Диснеевская актриса наказала хакера своими обнаженными фотографиями
Умер актер из фильма «Амели»
Дженнифер Энистон отказалась встречаться с принцем Гарри из-за возраста
В больнице опровергли выписку Алибасова
Все материалы
Интернет и СМИ
Последний герой
Как легендарный Николай Дроздов попал в телевизор и научил всю страну любить жаб и гадюк
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Вызов брошен
Люди по всему миру страдают от жестокости и самих себя. Эти фотографы ищут пути к спасению
Телеведущая решила прибраться на кухне и едва не лишилась пальцев
Бастрыкина попросили проверить дела задержанных по аналогии с Голуновым
Роскомнадзор описал сценарий на случай угрозы Рунету
Иностранные спецслужбы попытались взломать российскую инфраструктуру
Все материалы
Ценности
«Замуж надо выходить девственницей»
Строгость, застолья и ветреные мужчины. Как живут и развлекаются армянки
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Ани ЛоракШумный протест и длинные косы
Самые властные и привлекательные женщины Украины
В Литве вновь обиделись на adidas из-за символики СССР
«Единственная красавица в семье Кардашьян» показала фото со ставшим матерью отцом
Водитель уснул за рулем на оживленном шоссе и попал на видео
Умерла создательница синих джинсов
Все материалы
Путешествия
Своим путем
Фотограф отправился на Северный Кавказ и показал его сердце и душу
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Земная красота
Самые необычные уголки планеты глазами прославленных фотографов
Пассажир веселился на круизном лайнере всю ночь напролет и утонул в бассейне
Белорусский аэропорт переименовал украинские города
Сообщение в телефоне лишило туристку въезда в США на десять лет
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 временно отстранили от полетов
Все материалы
Из жизни
Голые и святые
Обнаженный монах целыми днями курит и ничего не делает. Сотни паломников несут ему деньги
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Редчайшего голубого лобстера спасли от съедения
Посетительницу ресторана напоили моющим средством
Бесстрашный детеныш носорога попытался защитить мать от браконьеров
Фокусник попытался повторить трюк Гудини и пропал
Все материалы
Этому автомобилю 31 год. А на вид — не больше 20
Забытые концепты: Pontiac Pursuit
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Тюнинг в стиле «ничего святого»
Когда придет апокалипсис, они его не заметят
Первый тест Lada Granta Cross
Стал ли лучше самый доступный в России универсал повышенной проходимости?
Land Rover нашел в России Discovery с пробегом 1 000 000 километров
Названы все цены на Renault Arkana
Российский Mitsubishi Outlander получит семиместную версию
Все материалы
Дом
«Живу в ячейке, как сумка на вокзале»
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
«А из нашего окна боль и пустота видна»
Россиянин снимает постапокалиптический Петербург. Эти кадры завораживают
Дорогу молодым
Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
В Москве подорожали дешевые квартиры
Белорусы удивили квартирой с десятком фортепиано
Названа главная опасность квартир-студий
Все материалы