Мальчик с мачете защитил дом от трех грабителей

В американском штате Северная Каролина 11-летний мальчик смог в одиночку справиться с тремя грабителями. Об этом сообщает ABC News.

14 июня Брэйдон Смит (Braydon Smith) разговаривал с матерью, живущей в другом штате, по телефону, когда к его дому подошли грабители. Его мать, Кейтилин Джонсон (Kaitlin Johnson), услышала их голоса: преступники решили, что никого нет дома.

Когда грабители ворвались в здание, один из них — Джатавон Дэшон Холл (Jataveon Dashawn Hall) — схватил пневматическое ружье и велел ребенку сидеть в шкафу в спальне.

Однако Смит не стал отсиживаться в шкафу. Он выбрался из спальни, достал мачете и прокрался в гостиную, откуда грабители собирались вынести телевизор, PlayStation и еще несколько вещей. Мальчик занес мачете над затылком Холла и нанес удар. От неожиданности тот выронил добычу.

Холл развернулся, ударил ребенка в живот и толкнул к дивану. Мальчику удалось подняться и снова замахнуться мачете. Он промахнулся. Грабитель ударил Смита по голове и развернулся, чтобы поднять телевизор и игровую приставку. Однако в этот момент Холл осознал, что рана у него на голове слишком серьезная, и сбежал вместе с подельниками.

Все это время Джонсон слышала звуки перепалки по телефону. Она позвонила родственнику в Северной Каролине, и тот вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили Смита дома. Они немедленно выпустили сводку о происшествии и объявили в розыск раненного в голову мужчину.

«Это очень крепкий мальчик, а еще он соображает в экстремальных ситуациях. Однако хочу отметить, что мальчику и его семье очень повезло, что все не закончилось трагически», — отметил шериф Чарльз Блэквуд (Charles Blackwood).

Холл обратился в больницу, о чем медперсонал сообщил полицейским. Однако утром 15 июня грабитель сбежал из медицинского учреждения, но его арестовали в ночь на 17 июня.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!