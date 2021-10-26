Заступившийся за женщину россиянин до смерти забил ее обидчика

Защищавший женщину россиянин убил мужчину и получил шесть с половиной лет колонии

В Республике Башкортостан к шести с половиной годам колонии строгого режима приговорен заступившийся за женщину россиянин, до смерти забивший ее обидчика. Об этом сообщает Калининский районный суд города Уфы.

Как установил суд, 14 ноября 2020 года в подъезде жилого дома на улице 40-летия Октября пьяный потерпевший в ходе ссоры с женщиной нанес ей удар кулаком по голове. Увидевший это обвиняемый заступился за женщину и вытащил обидчика из подъезда, где нанес ему сильный удар в лицо и не менее двух ударов ногой в живот.

Эти удары, как установила экспертиза, и стали причиной смерти — произошел разрыв брыжейки тонкой кишки потерпевшего. Спустя сутки мужчина скончался. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Осужденный своей вины так и не признал, заявив, что старался прекратить нападение на женщину в связи с аморальным поведением потерпевшего.

23 октября сообщалось, что в Иркутской области 24-летний россиянин зарезал двух мужчин за нецензурные высказывания в адрес его жены