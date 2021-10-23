Заступившийся за жену россиянин предстанет перед судом за двойное убийство

СКР: 24-летний россиянин зарезал двух мужчин за нецензурные высказывания в адрес его жены

В Иркутской области завершено расследование о двойном убийстве в отношении 24-летнего местного жителя. В ближайшее время россиянин предстанет перед судом. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в ноябре 2020 года двое мужчин нецензурно высказались в адрес супруги обвиняемого. Разгневанный мужчина заступился за жену и на почве ревности нанес обидчикам множество ударов ножом. Потерпевшие от полученных ранений скончались на месте.

Молодой человек скрылся с места происшествия, но оперативникам удалось установить его личность и место жительства и задержать по горячим следам. СКР возбудил и расследовал в отношении задержанного уголовное дело по статье 105 («Убийство двух лиц») УК РФ.

22 октября сообщалось, что в Краснодарском крае за двойное убийство родителей осужден 37-летний Константин Кушнаренко, он сел на 16 лет в колонию строгого режима.