Присяжные вынесли обвинительный вердикт бизнесмену Быкову за двойное убийство

В Красноярске суд присяжных вынес обвинительный вердикт бизнесмену Анатолию Быкову по делу об убийстве двух человек в 1994 году. Об этом сообщает ТАСС.

В коллегию входили шесть присяжных заседателей. Защита Быкова настояла на «народном» суде, рассчитывая на объективное рассмотрение дела, которое адвокаты называли политическим.

Быкову вменялась расправа над 23-летним членом своей преступной группы Александром Наумовым и его другом Кириллом Войтенко. 24 июля 1994 года их расстреляли из автомата и пистолета подручные бизнесмена — Сергей Бакуров и Владимир Чучков.

По версии следствия, Быков пошел на преступление, подозревая, что Наумов готовит на него покушение, — у них был конфликт из-за распределения доходов от совместной деятельности. Исполнитель убийства Сергей Бакуров был задержан и получил пожизненное лишение свободы, его подельник Владимир Чучков находится в розыске. Еще один причастный к организации убийства Владимир Татаренков получил 13 лет лишения свободы. Он отбыл свой срок и уже находится на свободе.

В ходе следствия Быков вину не признал. Также в отношении него расследуют уголовное дело об убийстве в 2004 году бизнесмена и покушение на вице-президента региональной федерации бокса.

Также, по данным Следственного комитета России, с 1993 по 1995 год бизнесмен сплотил вокруг себя организованные преступные группы Красноярского края. Под его руководством были убиты два криминальных авторитета: Анатолий Артюшков в 1997 году и Владимир Филиппов в 1998-м, а в 1999 году был устранен участник красноярской преступной группировки Юрий Хонин.