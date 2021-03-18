Дело авторитетного бизнесмена Быкова рассмотрят присяжные

Дело бизнесмена Анатолия Быкова об организации двойного убийства в 1994 году рассмотрит суд присяжных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Прохорова.

По его словам, приговор вынесут шесть присяжных заседателей. Их отбор пройдет 12 апреля в закрытом режиме. Сам процесс над авторитетным бизнесменом будет открытым.

О том, что защита Быкова попросила рассмотрения дела присяжными, стало известно 22 января. «Мы считаем дело в отношении Анатолия Быкова политическим, поэтому рассмотрение дела "народными" судьями будет менее политически ангажированным, чем одним судьей или коллегией судей», — пояснил адвокат бизнесмена.

Быкову вменяется расправа над 23-летним членом преступной группы Александром Наумовым и его другом Кириллом Войтенко. 24 июля 1994 года их расстреляли из автомата и пистолета подручные бизнесмена — Сергей Бакуров и Владимир Чучков.

По версии следствия, Быков пошел на преступление, подозревая, что Наумов готовит на него покушение, — у них был конфликт из-за распределения доходов от совместной деятельности. Исполнитель убийства Сергей Бакуров был задержан и получил пожизненное лишение свободы, его подельник Владимир Чучков находится в розыске. Еще один причастный к организации убийства Владимир Татаренков получил 13 лет лишения свободы. Он отбыл свой срок и уже находится на свободе.

В ходе следствия Быков вину не признал. Также в отношении него расследуют уголовное дело об убийстве в 2004 году бизнесмена и покушение на вице-президента региональной федерации бокса.

Также, по данным Следственного комитета России, с 1993 по 1995 год бизнесмен сплотил вокруг себя организованные преступные группы Красноярского края. Под его руководством были убиты два криминальных авторитета: Анатолий Артюшков в 1997 году и Владимир Филиппов в 1998-м, а в 1999 году был устранен участник красноярской преступной группировки Юрий Хонин.