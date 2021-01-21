Авторитетного бизнесмена Быкова отдадут под суд за убийства в 90-х

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела о двойном убийстве в отношении авторитетного бизнесмена Анатолия Быкова. Об этом в четверг, 21 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, после утверждения прокуратурой обвинительного заключения Быкова отдадут под суд по статье 102 УК РФ «(Организация убийства двух лиц»). Речь идет о расправе над 23-летним членом преступной группы Александром Наумовым и его другом Кириллом Войтенко, которых 24 июля 1994 года расстреляли из автомата и пистолета подручные обвиняемого — Сергей Бакуров и Владимир Чучков.

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Быков пошел на преступление, подозревая, что Наумов готовит на него покушение — у них был конфликт, связанный с распределением доходов от совместной деятельности. Непосредственный исполнитель убийства Сергей Бакуров был задержан и получил пожизненное лишение свободы, его подельник Владимир Чучков находится в розыске. Еще один причастный к организации убийства Владимир Татаренков получил 13 лет лишения свободы. Он отбыл свой срок и уже находится на свободе.

В ходе следствия Быков вину не признал. Однако следствие считает ее доказанной после допросов, очных ставок, проверок показаний на месте, обысков и иных методов.

Также в отношении Анатолия Быкова расследуют уголовное дело об убийстве в 2004 году на улице Ады Лебедевой, соучредителя фирмы по утилизации промышленных отходов. Кроме того, бизнесмена обвинили в причастности к покушению на Андрея Грабовского, вице-президента региональной федерации бокса, которое было совершено также в 2004 году.

Помимо этого, следствие считает Быкова лидером преступного сообщества. По данным Следственного комитета, с 1993 по 1995 год бизнесмен сплотил вокруг себя организованные преступные группы Красноярского края. Под руководством Быкова были убиты два криминальных авторитета: Анатолий Артюшков в 1997 году и Владимир Филиппов в 1998-м. В 1999 году был устранен участник красноярской преступной группировки Юрий Хонин.

29 сентября 2020 года сообщалось, что со счета арестованного бывшего красноярского депутата и бизнесмена Анатолия Быкова пропали деньги.