Авторитетный бизнесмен Быков попросил присяжных по делам об убийствах в 90-е

Защита бизнесмена Анатолия Быкова попросила о рассмотрении его дела об организации двойного убийства в 1994 году судом присяжных. Об этом «Интерфакс» сообщил адвокат Алексей Прохоров.

По его словам, подано соответствующее ходатайство. «Мы считаем дело в отношении Анатолия Быкова политическим, поэтому рассмотрение дела "народными" судьями будет менее политически ангажированным, чем одним судьей или коллегией судей», — пояснил он.

21 января стало известно о завершении следствия и направлении материалов дела в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Быкову вменяется расправа над 23-летним членом преступной группы Александром Наумовым и его другом Кириллом Войтенко, которых 24 июля 1994 года расстреляли из автомата и пистолета подручные обвиняемого — Сергей Бакуров и Владимир Чучков.

По версии Следственного комитета России, Быков пошел на преступление, подозревая, что Наумов готовит на него покушение — у них был конфликт, связанный с распределением доходов от совместной деятельности. Непосредственный исполнитель убийства Сергей Бакуров был задержан и получил пожизненное лишение свободы, его подельник Владимир Чучков находится в розыске. Еще один причастный к организации убийства Владимир Татаренков получил 13 лет лишения свободы. Он отбыл свой срок и уже находится на свободе.

В ходе следствия Быков вину не признал. Также в отношении него расследуют уголовное дело об убийстве в 2004 году бизнесмена и покушение на вице-президента региональной федерации бокса.

Помимо этого, следствие считает Быкова лидером преступного сообщества. По данным Следственного комитета, с 1993 по 1995 год бизнесмен сплотил вокруг себя организованные преступные группы Красноярского края. Под руководством Быкова были убиты два криминальных авторитета: Анатолий Артюшков в 1997 году и Владимир Филиппов в 1998-м. В 1999 году был устранен участник красноярской преступной группировки Юрий Хонин.