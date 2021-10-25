Россиянин убедил друга помочь спрятать тело убитой им шваброй женщины

В Забайкальском крае россияне пойдут под суд за убийство женщины и сокрытие ее тела

В Забайкальском крае двое мужчин предстанут перед судом за убийство женщины и сокрытие ее тела. Об этом в понедельник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Егор Марков.

По данным следствия, 6 августа 31-летний россиянин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 28-летней знакомой и нанес ей несколько ударов руками и ногами, после чего до смерти забил деревянной шваброй. Осознав, что совершил преступление, он попросил своего 32-летнего друга помочь ему спрятать тело потерпевшей — мужчины вынесли его в большой сумке и выбросили в мусорный контейнер.

При разгрузке мусора на полигоне бытовых отходов в Шилке один из водителей мусоровоза обнаружил страшную находку и обратился в правоохранительные органы. Следователям удалось установить личность женщины, круг ее знакомств и задержать злоумышленников.

В отношении одного из них СКР возбудил уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей») УК РФ, второму предстоит ответить по статье 316 («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления») УК РФ.

Ранее 25 октября сообщалось, что в Иркутской области россиянин убил 40-летнюю женщину и спрятал ее тело в кладовке до весны.