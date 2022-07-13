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Натали Портман рассказала о съемках поцелуя с Крисом Хемсвортом в «Торе»

Натали Портман рассказала, как Крис Хемсворт готовился к съемкам поцелуя с ней в «Торе»
Натали Портман и Крис Хемсворт

Натали Портман и Крис Хемсворт. Кадр: фильм «Тор: Любовь и гром»

Обладательница премии «Оскар» Натали Портман рассказала, как актер Крис Хемсворт готовился к съемкам поцелуя с ней в фильме «Тор: Любовь и Гром». Ее слова передает Variety.

Как утверждает актриса, в день съемок поцелуя Хемсворт отказался от мяса в знак уважения к ее веганской диете.

«Он очень милый. В тот день, когда мы снимали сцену поцелуя, он не ел утром мясо, потому что я веган. А он ест мясо каждые полчаса. В этом было столько заботы. Меня бы в любом случае это не разозлило и не побеспокоило, но он все равно проявил чуткость. Он просто очень хороший человек», — сказала Портман.

Обычно мясо составляет большую часть рациона Хемсворта, когда он набирает массу для роли Бога грома.

«Я даже не знала, что он может обходиться без мяса. Он похож на человека, который ест бизона по утрам. Это так мило», — прокомментировала актриса Тесса Томпсон, исполняющая роль Валькирии в фильме «Тор: Любовь и гром».

Ранее Натали Портман рассказала о наборе массы для роли в фильме «Тор: Любовь и гром».

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Дениза Мацаева
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