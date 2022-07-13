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Диетолог раскрыла опасность дыни

Диетолог Писарева призвала есть от 300 до 500 граммов дыни в сутки без вреда для здоровья

Фото: Unsplash

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что злоупотребление дыней грозит негативными последствиями для организма. Об этом она сообщила в беседе с Ura.ru.

Эксперт раскрыла опасность дыни и объяснила, что она тяжело усваивается. Переедание ягодой грозит вздутием живота, газообразованием и «не очень приятным реакциями со стороны ЖКТ». Поэтому Писарева призвала есть от 300 до 500 граммов дыни в сутки без вреда для здоровья.

«Так как в дыне содержится большое количество фруктозы, ее не рекомендуют больным сахарным диабетом и тем, у кого в принципе повышен сахар. Ягода богата витамином С. Содержится примерно треть суточной нормы. Также дыня богата витамином А, каротиноидами, то есть это хорошая польза для зрения», — объяснила специалист.

Медик добавила, что дыню следует есть только как самостоятельное блюдо, как и арбуз. Их не стоит сочетать с другими фруктами и кисло-молочными продуктами, например, поскольку это может привести к расстройству желудка.

Не следует употреблять дыню на ночь, поскольку ее лишний сахар может откладываться в жиры. Ягоду лучше употреблять в первой половине дня и за час до приема пищи, или через два часа после, поскольку она переваривается быстрее углеводов и белков.

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Марина Совина
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