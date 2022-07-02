Диетолог назвал неожиданное полезное свойство дыни

Диетолог Гинзбург: сладкая дыня является полезной заменой обычным сладостям

Сладкая дыня является полезной заменой обычным сладостям, а также источником фолиевой кислоты и бета-каротина. Неожиданное полезное свойство дыни в беседе с «Газетой.Ru» назвал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Он также рассказал, что ее кожура богата кремнием, железом, калием, магнием, клетчаткой. Она же содержит особое вещество, которое дает продукту дополнительную сладость и заменят сахар, при этом не нанося вреда организму: Гинзбург пояснил, что сладость дыни не обусловлена наличием в ней фруктозы или глюкозы.

«В дыне содержатся особые молекулы сахарного спирта — эритриты, которые дают приятный сладкий вкус, но при этом не усваиваются организмом как сахар. Приторная дыня не так вредна, как например, приторный чай, эритриты питают симбиотные бактерии организма», — добавил врач. Он заключил, что, выбирая спелую дыню, нужно обратить внимание на ее внешний вид и аромат.

Ранее диетолог Анастасия Гринь рассказала, что от головной боли может помочь обыкновенная вода. Кроме того, врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург перечислил основные симптомы дефицита воды. Он рассказал, что обезвоживание ощущается как жажда, депрессия, усталость, сухость во рту, беспокойство.